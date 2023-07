Handball: DHB-Frauen bei WM gegen Polen, Japan und Iran

Deutschlands Handballerinnen haben bei der WM in Schweden, Norwegen und Dänemark (29. November bis zum 17. Dezember) eine lösbare Vorrundengruppe erwischt. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch trifft im dänischen Herning in Gruppe F auf Polen, Japan und Iran. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Göteborg.