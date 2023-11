DHB-Frauen verlieren WM-Generalprobe

Die deutschen Handballerinnen haben ihre WM-Generalprobe verpatzt und mussten nach mehr als einem Jahr wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Gastgeberinnen aus Schweden, auch Mitausrichter der anstehenden Weltmeisterschaft, verlor das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in Lund nach ganz schwachem Start mit 23:30 (12:15).

Im zweiten Abschnitt gestaltete Deutschland, das in Alina Grijseels (sieben Tore) seine beste Schützin hatte, das Spiel vor 2610 Zuschauerinnen und Zuschauern zunächst offen, in der Schlussphase zogen die Schwedinnen aber klar davon.

"Die Anfangsphase war geprägt von Offensiv-Einladungen für den Gegenstoß", kommentierte Gaugisch. Nach der "tollen" Aufholjagd danach hätten seine Spielerinnen dann "drei, vier Pfiffe nicht erhalten" und in der Folge weitere Gegenstöße kassiert. Das Fazit des Bundestrainers: "Der Sieg der Schwedinnen fällt verdient aus, er war aber zu hoch."

Die Deutschen mussten im letzten Test ohne Xenia Smits auskommen. Die Rückraumspielerin der SG BBM Bietigheim hatte sich im ersten Duell am Freitag eine Oberschenkelprellung zugezogen und muss in den kommenden Tagen pausieren. Smits' Einsatz beim WM-Auftakt der DHB-Auswahl am Donnerstag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) gegen Japan ist offen.