Handball-WM: Das nächste deutsche Supertalent

Endlich soll mal wieder der große Sprung gelingen bei der Handball-WM in Skandinavien. Seit Jahren schielen die deutschen Frauen bei einem Großturnier auf den Einzug ins Halbfinale. Letztmals gelang dies bei der Weltmeisterschaft 2009, also vor 14 langen Jahren.

Viola Leuchter: Die nächste Emily Bölk?

„Ich will mir nicht zu viel Druck machen“, stapelt die 1,85 Meter große Leuchter auf SPORT1 -Nachfrage bei einem Medientermin vor dem deutschen Start gegen Japan am Abend (ab 18 Uhr) erstmal tief. Andere formulieren allerdings schon deutlicher, dass Leuchter nicht irgendeine Nachwuchskraft ist, die ein bisschen WM-Luft schnuppert.

DHB-Hoffnung besitzt starken Torinstinkt

Feinschliff in Leverkusens Talentschmiede

Vor vier Jahren landete sie nach Stationen in Weiden und Aachen in Leverkusen. In der hochkarätigen Talentschmiede, die quasi Stammgast im Endspiel um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft ist, erhielt sie den letzten Feinschliff. Zwei Jahre später lief sie erstmals in der Bundesliga auf.