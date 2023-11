Handball-WM Frauen: Norwegerinnen starten mit Kantersieg

Titelverteidiger Norwegen ist mit einem Kantersieg in die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen gestartet.

Die Co-Gastgeberinnen wurden ihrer haushohen Favoritenrolle gerecht und schlugen Grönland am ersten Turniertag in Stavanger mit 43:11 (19:7). Dabei zeigte sich Torhüterin Olivia Lykke Nygaard in Top-Form. Sie parierte unglaubliche 73 Prozent der Würfe auf ihr Tor.