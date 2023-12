DHB-Frauen nach Viertelfinal-Einzug: "Nur noch Bock"

WM-Viertelfinale? Vorzeitig erreicht. Ticket für die Olympia-Qualifikation? Schon in der Tasche. Doch Deutschlands Handballerinnen sind noch "längst nicht satt". Nach dem souveränen 31:21 (14:13) im zweiten Hauptrundenspiel gegen Serbien richtete das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch den Blick direkt nach vorn. Ziel für das Hauptrunden-Finale gegen Gastgeber Dänemark: Gruppensieg!

"Wir haben keinen Druck, aber wir haben Bock. Wir haben riesigen Bock, um diesen Platz eins zu fighten", sagte Gaugisch und nahm damit direkt die Partie gegen den skandinavischen Titelanwärter ins Visier. Nach fünf Siegen aus fünf Spielen geht es für die deutsche Mannschaft am Montag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) in Herning vor 15.000 frenetischen Zuschauern um die beste Ausgangsposition für die K.o.-Phase. Die "Gier nach Siegen" sei nun entscheidend, so Gaugisch: "Ab jetzt geht es auf Jagd."