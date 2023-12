Frankreichs Handballerinnen auf WM-Thron

Im Finale am Sonntag avancierten Tamara Horacek und Lena Grandveau in Herning mit jeweils fünf Treffern zu den besten französischen Werferinnen. Für Norwegen, das seinen fünften WM-Triumph verpasste, traf Nora Mork (8) am häufigsten. Die Französinnen setzten sich in der ersten Hälfte zwar auf vier Tore ab (19:15), Norwegen ließ sich aber lange nicht abschütteln und zog am Ende doch den Kürzeren.