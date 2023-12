Frauenhandball: "WM-Wunder von Oslo" jährt sich zum 30. Mal

30 Jahre ist der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Frauenhandballs nun her, und Andrea Bölk noch immer mittendrin. Den Jahrestag verbringt Mama Bölk bei der derzeit laufenden WM mit Tochter Emily in Dänemark - in jenem Land, gegen das die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) 1993 das "Wunder von Oslo" vollbrachte.

In Norwegens Hauptstadt müssen die Däninnen um Starspielerin Anja Andersen an jenem zweiten Advent fassungslos miterleben, wie Deutschland, das anfangs keinesfalls ein überragendes Turnier spielte, sensationell den WM-Thron erklimmt. Das 22:21 im Finale gegen den turmhohen Favoriten Dänemark war vorher nicht für möglich gehalten worden. Doch es geschah.

Die 16 WM-Heldinnen um Bölk, Adamik und Co. warten bis heute auf Nachfolgerinnen aus dem eigenen Land. Das letzte WM-Edelmetall gab es mit Bronze 2007 in Frankreich - Andrea Bölks Tochter Emily will das in diesen Tagen in Dänemark ändern.