Grijseels vor Rückkehr ins DHB-Team

DHB-Spielmacherin Alina Grijseels ist zuversichtlich, im Hauptrunden-Finale der deutschen Handballerinnen bei der WM gegen Dänemark wieder auflaufen zu können. "Ich fühle mich soweit in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass es klappt", sagte Grijseels dem SID am Sonntag im Teamquartier in Dänemark. Sie sei nach ihrer Zwangspause gegen Serbien (31:21) wegen eines Pferdekusses "ganz optimistisch, auch wenn es vielleicht nicht bei 100 Prozent sein wird. Das Ziel ist es zu spielen."