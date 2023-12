Handball-WM: Norwegen und Frankreich im Viertelfinale

Die Norwegerinnen bleiben durch das 34:21 (17:12) gegen Slowenien vor eigenem Publikum in Trondheim ebenso ungeschlagen wie Frankreich, das Südkorea mit 32:22 (17:12) bezwang. Zum Abschluss der Hauptrunde treffen beide Topnationen am Sonntag in einer Neuauflage des WM-Endspiels von 2021 aufeinander, der Einzug in die K.o.-Runde ist ihnen aber schon sicher.