"Noch nie erlebt": Deutscher Blackout bei Handball-WM 2023 macht sogar Gegner Schweden sprachlos

Es war ein kollektiver Blackout, der den Traum vom Halbfinale trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte früh platzen ließ und nicht nur beim deutschen Team für Sprachlosigkeit sorgte.

„Gegen so einen Gegner habe es ich so etwas noch nie erlebt. Sie sind auch in gute Positionen gekommen, aber „Burre“ hat heute einfach entschieden, dass sie das Tor absperrt“, sagte Schwedens Emma Lindqvist.