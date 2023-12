WM: DHB-Frauen wollen Halbfinal-Fluch vertreiben

"Es wird sich zeigen, wie unsere Entwicklung vorangeschritten ist", so Döll vor dem Viertelfinale am Mittwoch (17.30 Uhr/Sportdeutschland.TV): "Der Halbfinaleinzug ist ein Traum, das wäre ein richtiger Erfolg für uns." In die Runde der letzten vier hat es ein deutsches Frauen-Team zuletzt bei der EM 2008 geschafft.