WM: Eurosport zeigt XXL-Zusammenfassungen der DHB-Frauen

Die WM-Hauptrundenspiele der deutschen Handball-Frauen in Dänemark werden als XXL-Zusammenfassungen im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Eurosport bietet von den drei Partien gegen Rumänien, Serbien und Dänemark jeweils ab Mitternacht eine einstündige Zusammenfassung an. Als Expertin ist Ex-Nationalspielerin Isabell Klein am Mikrofon. Die Übertragungen werden zudem jeweils am nächsten Morgen in der Wiederholung zu sehen sein.