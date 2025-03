WM 2025: DHB-Frauen kennen erste Gegner am 22. Mai

Die Handballerinen von Co-Gastgeber Deutschland kennen ihre ersten Vorrundengegner bei der WM 2025 (26. November bis 14. Dezember) am 22. Mai. Die Auslosung der Gruppen findet dann im Noordbrabants Museum in ‚s-Hertogenbosch statt, niederländische Partnerstadt des Vorrundenspielorts Trier.

Das Eröffnungsspiel findet in der Porsche-Arena in Stuttgart statt. Weitere Austragungsorte sind neben Trier und ‚s-Hertogenbosch Dortmund und Rotterdam. In jeder der vier Städte gehen die Partien von jeweils zwei Vorrundengruppen über die Bühne. Die DHB-Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch (Gruppe C) spielt in Stuttgart.