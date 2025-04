Handball-WM in Deutschland: 30 von 32 Nationen stehen fest

Am Wochenende lösten unter anderem elf europäische Nationen ihr WM-Ticket. Die Auslosung der Gruppenphase findet am 22. Mai in den Niederlanden statt.

Zwei Tickets werden noch vergeben

Die Auslosung der Vorrundengruppen findet am 22. Mai in s‘Hertogenbosch in den Niederlanden statt. Die Vorrunde bestreitet Deutschland in Stuttgart, eine mögliche Hauptrunde in Dortmund. Weiterer Spielort in Deutschland ist Trier. In den Niederlanden werden in s‘Hertogenbosch und Rotterdam WM-Partien ausgetragen - in Rotterdam gehen auch die Medaillenspiele über die Bühne.