Vor Heim-WM: Handballerinnen in Gummersbach und Göppingen

Die deutschen Handballerinnen werden auf dem Weg zur Heim-WM 2025 Station in Gummersbach und Göppingen machen. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag mitteilte, wird das Auftaktspiel in der Qualifikation zur EM 2026 gegen Nordmazedonien am 16. Oktober in Gummersbach stattfinden, die Generalprobe vor der Weltmeisterschaft (26. November bis 14. Dezember) in Deutschland und den Niederlanden steigt am 22. November in Göppingen gegen die Schweiz. Zuvor trifft das DHB-Team am 21. November als Teil eines Lehrgangs in Krefeld auf die Niederlande.