Handball-WM: DHB-Frauen spielen dreimal um 18 Uhr

Auch die weiteren Anwurfzeiten im Falle eines deutschen Weiterkommens stehen bis zum Viertelfinale fest.

Bei der Heim-Weltmeisterschaft spielen die deutschen Handballerinnen in ihrer Vorrundengruppe in Stuttgart jeweils zu familienfreundlichen Uhrzeiten. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Spielplan der Internationalen Handball-Föderation (IHF) hervorgeht, erfolgt bei den drei Partien der Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch gegen Island (26. November), Uruguay (28. November) und Serbien (30. November) der Anwurf in der Porsche Arena jeweils um 18 Uhr.

Auch die deutschen Anwurfzeiten für die Hauptrunde stehen bereits fest. Im Falle der Qualifikation geht es für die DHB-Auswahl am 2. Dezember um 20.30 Uhr in der Dortmunder Westfalenhalle weiter. Die weiteren Hauptrundenspiele mit deutscher Beteiligung am 4. Dezember und 6. Dezember werden um jeweils 18 Uhr angeworfen. Die besten drei Mannschaften der insgesamt acht Vorrundengruppen ziehen in die Hauptrunde ein, potenzielle deutsche Gegner kommen aus Gruppe D, die in Trier ausgespielt wird mit Montenegro, Spanien, den Färöer und Paraguay.

In der Westfalenhalle gehen am 9. Dezember auch die beiden Viertelfinals auf deutschem Boden über die Bühne. Sollte die deutsche Mannschaft, die zuletzt 2007 eine WM-Medaille gewann (Bronze), in die Runde der besten acht einziehen, geht es um 17.15 Uhr um den Einzug in die Halbfinals in Rotterdam am 12. Dezember. Das Endspiel am 14. Dezember in Rotterdam beginnt um 17.30 Uhr.