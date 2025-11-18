Alle an Bord: DHB-Frauen vor WM-Tests ohne Ausfälle

SID 18.11.2025 • 14:03 Uhr Bundestrainer Markus Gaugisch meldet einen kompletten Kader. Am Donnerstag steht der vorletzte WM-Test an, am Samstag die Generalprobe.

Deutschlands Handballerinnen starten in Bestbesetzung in ihre letzten Formtests vor der Heim-WM. „Es sind alle da. Es gibt keine Verletzten aus dem Wochenende. Wir sehr zufrieden, die Einheit war gut“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch am Dienstag nach dem ersten Training im Schweizerischen Schaffhausen. Einzig Spielmacherin Annika Lott habe „noch ein bisschen mit ihrer Schulterverletzung zu kämpfen. Wir werden versuchen, sie Stück für Stück zu integrieren“, sagte der DHB-Coach.

Am Donnerstag (19.15 Uhr/DF1) trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in St. Gallen im vorletzten WM-Test auf die Eidgenossinnen, am Samstag (14.30 Uhr) steigt in Göppingen dann die WM-Generalprobe gegen denselben Gegner. „Das sind zwei wichtige Spiele, die uns die Möglichkeit geben, wirklich mit kurzen Wegen in die WM zu gehen“, sagte Gaugisch. Teammanagerin Anja Althaus beobachtet, dass alle Spielerinnen des 17-köpfigen Kaders „extrem fokussiert“ seien und wüssten: „Einen Schritt nach dem anderen. Deshalb sind diese Spiele brutal wichtig.“