SID 28.11.2025 • 22:46 Uhr Deutschlands letzter Vorrundengegner Serbien rettet den Sieg gegen Island über die Zeit. Für eine riesige Überraschung sorgt ein Underdog gegen Spanien.

Im Gleichschritt zum Gruppenfinale: Die serbischen Handballerinnen haben wie das deutsche Team auch ihr zweites WM-Spiel gewonnen und vorzeitig das Hauptrundenticket gelöst.

Nach dem 27:26 (19:13) von Serbien am späten Freitagabend in Stuttgart gegen Island kommt es somit am Sonntag (ab 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) zum Endspiel um Platz eins in Vorrundengruppe C.

Wie Deutschland hat auch der WM-Zweite von 2013 4:0 Punkte auf dem Konto. Serbien, das zum Auftakt gegen Uruguay (31:19) gewonnen hatte, liegt wegen der um 20 Treffer schlechteren Tordifferenz auf dem zweiten Platz.

Neben dem Gruppensieg geht es am Sonntag vor allem darum, wer wie viele Punkte in die Hauptrunde mitnimmt. Diese beginnt kommende Woche in Dortmund, wo der Weg ins Viertelfinale führen soll.

Handball-WM: Färöer sorgt für große Überraschung

Für die Überraschung des Tages sorgte das Team der Färöer, die gegen Spanien nach einer starken zweiten Halbzeit mit 27:25 (11:14) gewannen.