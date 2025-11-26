Handball-WM der Frauen: Deutschland - Island heute live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 26.11.2025 • 15:00 Uhr Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft startet in das Abenteuer Heim-WM. Eine Medaille ist das klare Ziel.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen startet in ihre Heim-WM: Gegen Island (ab 18 Uhr im LIVETICKER) soll die Basis für den erhofften Medaillengewinn gelegt werden. Das Halbfinale ist vor dem Auftakt in Stuttgart das erklärte Ziel.

„Ich erlebe die Mannschaft so, dass alle heiß sind und einfach Bock haben, hier zu starten“, sagte der Bundestrainer Markus Gaugisch. Gegen die Isländerinnen kann er personell aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Spielmacherin Annika Lott könnte noch geschont werden.

Handball-WM: So verfolgen Sie den Auftakt Deutschland - Island heute LIVE

Weitere Vorrundengegner sind ebenfalls in Stuttgart Uruguay am Freitag und Serbien am Sonntag (jeweils 18.00 Uhr).

„Wir reden schon sehr lange darüber, ich bin sehr froh, dass es jetzt endlich losgeht“, sagte Torhüterin Filter. Und Turnierdebütantin Nieke Kühne ergänzte: „Wir sind heiß.“

Handball-WM: Es geht um Hype und Rekordprämien

Die Partie am Mittwoch vor mehr als 6000 Fans in Stuttgart soll nicht nur den Startschuss für die Medaillenjagd geben, sondern auch der Beginn eines echten Handball-Hypes sein. Die DHB-Auswahl wolle auch „den Frauen-Handball pushen, wir wollen junge Mädels in die Halle bekommen, wir kämpfen auch für Gleichberechtigung und Gleichstellung“, sagte Kapitänin Antje Döll mit Nachdruck im SID-Gespräch, schließlich sei dies „nicht nur ein Thema in unserer Sportart“.