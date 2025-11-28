Handball-WM der Frauen: Deutschland muss auf Star verzichten

Johannes Behm 28.11.2025 • 18:17 Uhr Die deutschen Handball-Frauen müssen gegen Uruguay auf Emily Vogel verzichten.

Deutschlands Handballerinnen müssen bei der zweiten Partie in der Gruppenphase auf Emily Vogel verzichten.

Wie Kommentator Tobias Schimon in der Übertragung bei sporteurope.tv erklärte, fehlt die Rückraumspielerin gegen Uruguay (im LIVETICKER) krankheitsbedingt.

Für sie nahm Bundestrainer Markus Gaugisch Annika Lott in den Kader.

Vogel hat bereits 141 Länderspiele

Vogel (früher Bölk) ist eine feste Größe im Team der DHB-Frauen und blickt bereits auf 141 Länderspiele zurück, in denen sie 424 Tore beisteuern konnte.