Handball-WM der Frauen: Deutschland - Uruguay heute live im TV, Stream & Ticker

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen will an ihren Traumstart bei der Heim-WM anknüpfen. Gegner im zweiten Vorrundenspiel (ab 18 Uhr im LIVETICKER) ist Uruguay, das sein erstes Spiel haushoch gegen Serbien verlor (19:31).
WM: Deutschland winkt Hauptrunde
Die deutschen Handballerinnen waren am Mittwochabend mit einem souveränen Erfolg gegen Island (32:25) in das Turnier vor heimischem Publikum gestartet. Mit einem weiteren Sieg wäre der DHB-Auswahl das Hauptrunden-Ticket bereits vor dem Abschlussspiel gegen Serbien am Sonntag (18.00 Uhr) sicher.
Handball-WM: So verfolgen Sie Deutschland - Uruguay heute LIVE
Handball-WM: Deutschland gegen unbekanntes Team
Dabei dürfte die Vorbereitung knifflig gewesen sein, denn auf der Weltkarte des Handballs ist Uruguay ein kleines Licht. Immerhin ist das Team erstmals seit 14 Jahren wieder bei einer WM dabei.
Die Video-Highlights der Handball-WM der Frauen - inklusive der Zusammenfassungen aller deutschen Spiele auf SPORT1
Über die Südamerikaner wisse man „noch nicht so viel“, erklärte Bundestrainer Markus Gaugisch, „es gibt wenig Erkenntnisse“.
Gerade deswegen gehe es laut dem Bundestrainer vor allem darum, die eigenen „Qualitäten einzubringen, dass wir unser Spiel durchziehen, um dann auch erfolgreich zu sein.“