Handball-WM der Frauen: Deutschland - Uruguay heute live im TV, Stream & Ticker

WM: Deutschland winkt Hauptrunde

Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft will an den erfolgreichen WM-Auftakt anknüpfen. Beim Heim-Turnier winkt vorzeitig der Einzug in die Hauptrunde.
Die deutschen Handballerinnen sind erfolgreich in die Heim-WM gestartet. Gegen Island liefert das DHB-Team von Bundestrainer Markus Gaugisch eine souveräne Leistung.
Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft will an den erfolgreichen WM-Auftakt anknüpfen. Beim Heim-Turnier winkt vorzeitig der Einzug in die Hauptrunde.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen will an ihren Traumstart bei der Heim-WM anknüpfen. Gegner im zweiten Vorrundenspiel (ab 18 Uhr im LIVETICKER) ist Uruguay, das sein erstes Spiel haushoch gegen Serbien verlor (19:31).

Die deutschen Handballerinnen waren am Mittwochabend mit einem souveränen Erfolg gegen Island (32:25) in das Turnier vor heimischem Publikum gestartet. Mit einem weiteren Sieg wäre der DHB-Auswahl das Hauptrunden-Ticket bereits vor dem Abschlussspiel gegen Serbien am Sonntag (18.00 Uhr) sicher.

Handball-WM: So verfolgen Sie Deutschland - Uruguay heute LIVE

  • TV: -
  • Livestream: Sporteurope.TV
  • Liveticker: SPORT1
  Highlights: SPORT1

Handball-WM: Deutschland gegen unbekanntes Team

Dabei dürfte die Vorbereitung knifflig gewesen sein, denn auf der Weltkarte des Handballs ist Uruguay ein kleines Licht. Immerhin ist das Team erstmals seit 14 Jahren wieder bei einer WM dabei.

Die Video-Highlights der Handball-WM der Frauen - inklusive der Zusammenfassungen aller deutschen Spiele auf SPORT1

Über die Südamerikaner wisse man „noch nicht so viel“, erklärte Bundestrainer Markus Gaugisch, „es gibt wenig Erkenntnisse“.

Gerade deswegen gehe es laut dem Bundestrainer vor allem darum, die eigenen „Qualitäten einzubringen, dass wir unser Spiel durchziehen, um dann auch erfolgreich zu sein.“

Alle Spiele der Handball-WM der Frauen nur LIVE auf sporteurope.tv

