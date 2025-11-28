Handball-WM der Frauen: Deutschland - Uruguay heute live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 28.11.2025 • 15:00 Uhr Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft will an den erfolgreichen WM-Auftakt anknüpfen. Beim Heim-Turnier winkt vorzeitig der Einzug in die Hauptrunde.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen will an ihren Traumstart bei der Heim-WM anknüpfen. Gegner im zweiten Vorrundenspiel (ab 18 Uhr im LIVETICKER) ist Uruguay, das sein erstes Spiel haushoch gegen Serbien verlor (19:31).

Die deutschen Handballerinnen waren am Mittwochabend mit einem souveränen Erfolg gegen Island (32:25) in das Turnier vor heimischem Publikum gestartet. Mit einem weiteren Sieg wäre der DHB-Auswahl das Hauptrunden-Ticket bereits vor dem Abschlussspiel gegen Serbien am Sonntag (18.00 Uhr) sicher.

Handball-WM: So verfolgen Sie Deutschland - Uruguay heute LIVE

Handball-WM: Deutschland gegen unbekanntes Team

Dabei dürfte die Vorbereitung knifflig gewesen sein, denn auf der Weltkarte des Handballs ist Uruguay ein kleines Licht. Immerhin ist das Team erstmals seit 14 Jahren wieder bei einer WM dabei.

Über die Südamerikaner wisse man „noch nicht so viel“, erklärte Bundestrainer Markus Gaugisch, „es gibt wenig Erkenntnisse“.