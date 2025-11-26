Handball-WM: Wut auf TV-Sender! "Eine Schande"

Vincent Wuttke 26.11.2025 • 18:40 Uhr Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen die Handball-WM der Frauen zunächst nicht. Der DHB-Präsident wütet.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft will bei der Heim-WM der Frauen für Furore sorgen. Doch können die Spielerin überhaupt große Begeisterung entfachen? Immerhin haben die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zunächst kein Interesse an der Übertragung der Partien. DHB-Präsident Andreas Michelmann wütet deshalb vor dem Eröffnungsspiel gegen Island mächtig.

Bei der Bild-Zeitung ließ der Funktionär richtig Dampf ab. „Ehrlich, ich finde das eine Schande. Das haben unsere Frauen nicht verdient. Dass die ARD nicht in der Lage ist und man die WM mit dem zweiten Auge auch nicht besser sieht beim ZDF, ist schlicht und ergreifend eine Schande.“

Fans müssen stattdessen im Internet bei Sporteurope.tv alle Spiele des Turniers streamen. Wer alle Spiele schauen möchte, muss 15 Euro zahlen. Eine einzelne Begegnung kostet bereits sechs Euro.

Besonders bitter: Bei einigen Zuschauern funktionierte die Übertragung beim Eröffnungsspiel direkt nicht. Sie taten ihrem Unmut auch im Live-Chat kund. Erst ab einem möglichen Viertelfinale wollen die ARD oder das ZDF übertragen.

DHB-Boss geht auf ARD und ZDF los

Michelmann war kaum zu halten. „Da wird von ARD und ZDF das Thema Gleichberechtigung gleich wieder ins Gegenteil verkehrt. Die Zuschauer sehen kein Spiel unserer Frauen in der Vorrunde und auch kein Spiel in der Hauptrunde, erst im Viertelfinale wollen die beiden Sender einsteigen. Das ist einfach schlimm und macht mich richtig sauer. Das sollten sie sich mal beim Fußball erlauben, bei den Frauen erst im Viertelfinale mit der Übertragung anzufangen. Ich möchte nicht wissen, was dann los ist.“

Michelmann lässt bei dem Versäumnis auch keine Entschuldigung zu: „Da haben wir gleich wieder diese Monokultur und ich lasse das auch nicht als Ausrede gelten, dass ein anderer Sender schneller war. ARD und ZDF hätten mit ihrem Rechtevermarkter die WM wirklich preisgünstig haben können, doch sie waren schlicht und ergreifend im Tiefschlaf, als die Rechte vergeben wurden, das macht mich immer noch sauer.“

Der 66-Jährige befand: „Hier bei der Heim-WM der Frauen wurde eine einmalige Chance versiebt. Und in der Gegenwart ist das für mich eben nur eine 5 minus für ARD und ZDF.“