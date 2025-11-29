Handball-WM: Favoriten lösen vorzeitig Hauptrundenticket

SID 29.11.2025 • 22:04 Uhr Norwegen, Kroatien, Schweden und die Schweiz feiern allesamt den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Olympiasieger Norwegen hat bei der Handball-WM der Frauen in Deutschland und den Niederlanden souverän vorzeitig das Hauptrundenticket gelöst.

Der Europameister gewann im zweiten Vorrundenspiel in Trier 41:16 (21:7) gegen Kasachstan, am Montag geht es gegen das punktgleiche Angola nur noch um den Gruppensieg und darum, ob der Topfavorit die volle Punktzahl mit in die Hauptrunde nimmt.

Auch Dänemark und Schweden siegen

Ähnliche Ausgangssituationen erarbeiteten sich auch die Medaillenkandidaten Dänemark und Schweden. Dänemark besiegte in der Gruppe A in Rotterdam Kroatien mit 35:24 (16:10), Schweden feierte dank des 46:17 (25:9) in Stuttgart gegen Kuba ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel wie auch die Schweizerinnen durch den 25:24 (14:13)-Erfolg in ‚s-Hertogenbosch gegen den Senegal.