Handball-WM: Favoriten starten souverän ins Turnier

Dänemark und Norwegen gelingen zum Auftakt deutliche Siege.

Die Favoriten der Handball-WM der Frauen sind souverän in das Turnier gestartet. Olympiasieger und Europameister Norwegen setzte sich in seinem Auftaktspiel in Trier gegen Südkorea klar mit 34:19 (14:9) durch. Auch die Medaillenkandidaten Schweden und Dänemark feierten erfolgreiche Starts.

Die Schwedinnen besiegten Tschechien mit 31:23 (17:13), während Dänemark mit einem 36:19 (19:6)-Kantersieg gegen Japan loslegte. Die WM-Dritten von 2023 verbuchten dabei zeitweise einen Lauf von neun Toren ohne Gegentreffer.

Die Iranerinnen starteten in ihre dritte Weltmeisterschaft mit einem Dämpfer: In einem der frühen Spiele des Abends blieben sie chancenlos und unterlagen Turnierdebütant Schweiz deutlich mit 9:34 (7:19).