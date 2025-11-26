Handball-WM: Serbiens Frauen feiern Kantersieg gegen Uruguay

SID 26.11.2025 • 22:09 Uhr Im Spiel der deutschen Gruppengegnerinnen deklassiert Serbien überforderte Uruguayerinnen.

Da wird Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch genau hingeschaut haben: Im zweiten Spiel der deutschen Gruppe C bei der Weltmeisterschaft der Frauen hat Serbien gegen Uruguay mit 31:19 (15:10) einen Kantersieg zum Turnierstart gefeiert. In Stuttgart hatte der WM-Zweite von 2013 mit überforderten Südamerikanerinnen keine Probleme.