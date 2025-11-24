Handball: Neue Chance auf WM-Tickets

SID 24.11.2025 • 15:52 Uhr Der DHB möchte bei der Heim-WM auch für einen Push im Frauensport sorgen. Für Fans bietet sich nun eine neue Chance.

Wer die deutschen Handball-Frauen bei der Medaillenjagd bei ihrer Heim-Weltmeisterschaft in der Halle unterstützen möchte, hat dazu erneut die Chance.

Wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte, sind für die Vorrundenspiele in Stuttgart wieder Tickets in den Verkauf gegangen. Ursprünglich waren die Karten für die drei Gruppenduelle der DHB-Frauen in der Gruppe C in der Porsche-Arena bereits seit Juli vergriffen.

Am Mittwoch (18.00/Sporteurope.TV) startet die DHB-Auswahl gegen Island in das Turnier, weitere Vorrundengegner sind Uruguay (28. November) und Serbien (30. November).