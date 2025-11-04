Heim-WM im Handball: Gaugisch nominiert 17 Spielerinnen

SID 04.11.2025 • 12:05 Uhr Der Bundestrainer Markus Gaugisch verzichtet beim Kader auf Überraschungen - und unterstreicht auch verbal die große Lust auf das Turnier.

Deutschlands Handballerinnen starten in Bestbesetzung in ihre Medaillenjagd bei der Heim-WM. Angeführt wird das 17-köpfige Aufgebot für die Weltmeisterschaft (26. November bis 14. Dezember) von Kapitänin Antje Döll.

Mit Torhüterin Katharina Filter sowie den Rückraumspielerinnen Emily Vogel, Xenia Smits und Alina Grijseels sind auch die Stars dabei, auf personelle Experimente verzichtete Bundestrainer Markus Gaugisch bei der Kaderbekanntgabe am Dienstag in Dortmund.

„Ab jetzt brennen wir alle für das gemeinsame Ziel, das wir alle haben“, sagte Gaugisch, der sein Aufgebot für das WM-Eröffnungsspiel am 26. November gegen Island in Stuttgart noch auf 16 Spielerinnen reduzieren muss. Weitere deutsche Vorrundengegner sind Uruguay (28. November) und Serbien (30. November). Großes Ziel ist die erste deutsche WM-Medaille seit Bronze 2007.

Gelingt der sportliche Aufgalopp in der lösbaren Vorrundengruppe, geht die Titeljagd dann in der Hauptrunde in der Dortmunder Westfalenhalle weiter. Mögliche deutsche Gegner in der zweiten Turnierphase sind am 2., 4. und 6. Dezember dann Montenegro, Spanien, die Färöer und Paraguay, ehe am 9. Dezember - ebenfalls in Dortmund - ein mögliches deutsches Viertelfinale ausgetragen wird.

Mit dem am Dienstag im Dortmunder Kongresszentrum vorgestellten WM-Kader steht nun noch das letzte Finetuning in der Schweiz auf dem Programm. Teil dessen sind zwei Duelle mit dem Nachbarland. Am 20. November wird in St. Gallen getestet, die WM-Generalprobe steigt dann am 22. November in Göppingen.

Der deutsche Kader für die Handball-WM:

Tor: Katharina Filter, Sarah Wachter

Rechtsaußen: Jenny Behrend

Rückraum rechts: Nina Engel, Julia Maidhof, Viola Leuchter

Rückraum Mitte: Alina Grijseels, Annika Lott, Mareike Thomaier

Rückraum links: Xenia Smits, Emily Vogel, Aimée von Pereira, Nieke Kühne

Linksaußen: Antje Döll, Alexia Hauf