"Sind auf gutem Weg": Schober positiv vor WM-Start

26.11.2025 • 17:22 Uhr In puncto Aufmerksamkeit hat sich die DHB-Kampagne bereits gelohnt. Es gibt aber noch viele Tickets zu verkaufen.

Der deutsche Handballbund (DHB) hat bereits vor dem Start der Handball-Weltmeisterschaft ein erstes positives Fazit gezogen. „Wir merken, dass das Thema angekommen ist“, sagte der Vorstandsvorsitzende Mark Schober am Eröffnungstag des Heimturniers in Stuttgart. „Das war unser Ziel, wir wollen Aufmerksamkeit für den Frauensport schaffen“.

Einer Marktforschungsuntersuchung nach wüssten etwa 16 Prozent der Gesamtbevölkerung, dass die WM stattfindet, in der Zielgruppe der 20 bis 35-Jährigen seien es 22 Prozent: „Das sind sehr gute Zahlen“, erklärte Schober. Der DHB hatte im Vorfeld des Turniers, das vom 26. November bis zum 6. Dezember in Deutschland und den Niederlanden ausgetragen wird, eine großflächige Kampagne unter dem Motto „Hands up for more“ gestartet, um dem Frauenhandball nachhaltig mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.