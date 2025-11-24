"Strahlkraft": Gaugisch hofft auf WM-Push für Frauenhandball

SID 24.11.2025 • 05:35 Uhr Der Bundestrainer sieht sein Team bereit für das Heim-Turnier und hofft auf nachhaltige Wirkung. Die letzte WM-Medaille gab es 2007.

Bundestrainer Markus Gaugisch will die anstehende Heim-WM nutzen, um die Wahrnehmung des gesamten Frauen-Handballs in Deutschland auf ein neues Level zu heben. „Die Nationalmannschaft hat Strahlkraft“, sagte Gaugisch im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) zur Frage, welche Rolle das DHB-Team einnehmen kann, um die Wahrnehmung der Sportart zu erhöhen. „Wir können als Beschleuniger wirken. Wir sind eine nahbare Mannschaft, mit guten Vorbildern in jeder Hinsicht – Zielstrebigkeit, Motivation, Nahbarkeit. Wenn wir Begeisterung erzeugen, können wir dem Ganzen einen Push geben.“

Schon durch die erste Olympia-Teilnahme seit 16 Jahren im Vorjahr in Paris sei ein größerer Fokus auf dem Team. „Plötzlich kennen Jugendliche Spielerinnen wie Antje Döll, Jenny Behrend, Xenia Smits oder Viola Leuchter“, sagte Gaugisch.

Das Heim-Turnier ist für ihn dabei ein Antrieb - keine Belastung. „Druck“ sei nicht die „richtige Vokabel“, sagte der 51-Jährige. „Ich habe bisher nur positive Gefühle mit dieser Heim-WM verbunden. Und ich habe das Gefühl, bei den Spielerinnen ist es auch so. Da macht sich keine einen Kopf. Die freuen sich, dass sie im Spot stehen, dass sie in vollen Hallen spielen, dass sie zeigen können, was sie sich erarbeitet haben. Alle haben richtig Bock!“

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) will bei dem Heim-Turnier erstmals seit 2008 wieder ein großes Halbfinale erreichen – und sich so die Chance auf die erste WM-Medaille seit Bronze 2007 erspielen. Das Eröffnungsspiel steigt am Mittwoch (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) in Stuttgart gegen Island, weitere Gegner in Vorrundengruppe C sind Uruguay (Freitag) und Serbien (Sonntag).