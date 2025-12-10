Co-Gastgeber Niederlande im Halbfinale

Die niederländischen Handballerinnen träumen bei ihrer Heim-WM weiter von einer Medaille. Der Co-Gastgeber setzte sich in Rotterdam 28:23 (14:9) gegen Ungarn durch und zog damit in das Halbfinale ein. In der Vorschlussrunde wartet nun Olympiasieger und Topfavorit Norwegen, der bereits am Dienstag mit dem 32:23-Kantersieg gegen Montenegro die Runde der letzten vier erreicht hatte.