Handball-WM der Frauen: 2,5 Millionen sehen DHB-Party gegen Brasilien

SID 10.12.2025 • 09:18 Uhr Das ZDF erreicht beim WM-Viertelfinale der DHB-Frauen einen starken Marktanteil. Erstmals bei der WM wurde eine Partie frei-empfangbar im TV gezeigt.

Der Halbfinaleinzug von Deutschlands Handballerinnen bei ihrer Heim-WM hat dem ZDF eine starke Quote beschert. Im Schnitt 2,5 Millionen Zuschauer verfolgten am frühen Dienstagabend den klaren Sieg der Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch gegen Brasilien (30:23). Dies entsprach einem Marktanteil von 17,4 Prozent.

Die Partie in der Dortmunder Westfalenhalle war die erste im WM-Verlauf, die frei empfangbar und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wurde. Das Halbfinale am Freitag gegen Titelverteidiger Frankreich oder den WM-Dritten Dänemark wird in der ARD live gezeigt, auch das Spiel um Platz drei oder das Endspiel läuft im Ersten. Die Finalrunde findet in Rotterdam statt.