DHB-Frauen ziehen durch: "Keinen Zentimeter vom Gas"

SID 05.12.2025 • 05:51 Uhr Der Viertelfinaleinzug ist Deutschlands Handballerinnen nicht mehr zu nehmen. Im bedeutungslosen Spanien-Spiel wollen sie aber im WM-Flow bleiben.

Trotz des vorzeitigen Einzugs in die K.o.-Runde wollen Deutschlands Handballerinnen im letzten Hauptrundenspiel "Vollgas" gehen. "Nur weil das Viertelfinale safe ist, wollen wir keine andere Leistung zeigen", sagte Torfrau Katharina Filter vor dem Spanien-Spiel am Samstag (18.00 Uhr/Sporteurope.TV): "Die Halle ist voll. Wir geben Vollgas."

Auch Bundestrainer Markus Gaugisch hält nach dem 36:18 (16:6) gegen Montenegro, dem fünften deutlichen Sieg im fünften WM-Spiel, nichts von einer neuen Herangehensweise. "Wir werden keinen Zentimeter vom Gas gehen", versprach der Coach. Wenn niemand verletzt ist, müsse man Niemanden schonen und können den Rhythmus weiter gehen. "Wir haben nichts zu verschenken. Wir wollen Spanien schlagen und werden keinen Millimeter zurückziehen", so Gaugisch: "Es gibt nichts zu verschenken. Denn nichts schweißt eine Mannschaft besser zusammen als Siege."

Auf wen Deutschland im Viertelfinale am Dienstag trifft, steht bislang nicht fest. Realistische Gegner sind Olympiasieger Norwegen, der WM-Neunte Brasilien oder Afrikameister Angola. Einen Lieblingsgegner haben Filter und Co. nicht. "Wir machen einfach unseren Job und gucken, wer kommt. Vieles ist möglich", sagte die Keeperin, die mit elf Paraden gegen Montenegro überragt hatte.