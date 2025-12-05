Drama bei Handball-WM der Frauen! "Die sechs schlimmsten Sekunden in der Geschichte"

Maximilian Lotz 05.12.2025 • 11:11 Uhr Serbien gibt bei der Handball-WM der Frauen gegen die Färöer Inseln auf dramatische Art und Weise den Sieg aus der Hand. Jovana Jovovic wird zur tragischen Figur.

Die Färöer Inseln sorgen bei der Handball-WM der Frauen weiter für Furore - diesmal auch dank gütiger Mithilfe der Serbinnen, die beim 31:31 (16:14) in Person von Jovana Jovovic in den letzten Sekunden den sicher geglaubten Sieg noch aus den Händen gaben.

Was war passiert? Beim Stand von 31:30 bekam Jovovic freistehend in der gegnerischen Hälfte den Ball, doch statt den Wurf zum wohl entscheidenden 32:30 zu nehmen, verzögerte sie. Dies werteten die Referees offensichtlich als Zeitspiel und sprachen den Färingerinnen den Ball zu.

Serbien sorgt gegen Färöer Inseln für Drama bei Handball-WM

Die Ausführung des folgenden Freiwurfs durch die Torhüterin der Färöer versuchte Jovovic dann auch noch zu blocken. Die Szene wurde per Videobeweis überprüft und Jovovic sah daraufhin sieben Sekunden vor Schluss Rot, weil sie nicht den Mindestabstand zum Ball eingehalten hatte, wie die Schiedsrichterin über das Hallenmikrofon mitteilte.

Darüber hinaus gab es aber auch noch einen Siebenmeter für die Färöer. Jana Mittun ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte drei Sekunden vor der Sirene zum 31:31-Endstand.

„Die sechs schlimmsten Sekunden in der Geschichte“

Die heimische Presse reagierte angesichts der dramatischen Schluss-Sekunden fassungslos. „Was hast du getan, Jovana?“, fragte der Kurir und schrieb von einer „Tragödie“. Das Portal Sportissimo sah gar „die sechs schlimmsten Sekunden in der Geschichte des Handballs“.

Der serbische Verband wollte sich mit dem bitteren Dämpfer nicht abfinden und legte Protest ein.

Serbiens Handball-Verband wehrt sich gegen „fragwürdige Entscheidungen“

Aufgrund der „fragwürdigen Entscheidungen“ des argentinischen Schiedsrichtergespanns forderte der serbische Verband umgehend eine Überprüfung des Spiels an.

In einem entsprechenden Statement hieß es: „Letztendlich wurde festgestellt, dass die Schiedsrichter durch grobe Regelverstöße direkten Einfluss auf das Endergebnis hatten.“

Die Beschwerde beziehe sich hauptsächlich auf den Pfiff in der letzten Spielminute wegen Passivität gegen Jovana Jovovic sowie auf die „ungerechtfertigte Rote Karte“ wegen Behinderung, die laut Analyse des Verbands gar nicht stattgefunden habe.