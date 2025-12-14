Handball-Krimi: Frankreich holt WM-Bronze

Frankreich hat sich bei der WM der Frauen in einem hochklassigen Handball-Krimi den dritten Platz gesichert. Der Titelverteidiger bezwang Co-Gastgeber Niederlande im Spiel um Bronze in Rotterdam 33:31 (26:26, 12:11) nach Verlängerung und beendete das Turnier nach dem Halbfinal-Aus gegen Deutschland versöhnlich.
Für den entthronten Titelverteidiger aus Frankreich endet die WM nach dem Halbfinal-Aus gegen Deutschland versöhnlich. Gastgeber Niederlande geht leer aus.
Die Niederländerinnen verpassten beim Abschied von Starspielerin Estavana Polman ihre erste Medaille seit dem WM-Triumph 2019.
WM-Finale ab 17.30 Uhr
Bereits im vorherigen Turnierverlauf waren die beiden Teams ebenfalls in der Ahoy Arena in Rotterdam aufeinandergetroffen. In der Hauptrundenpartie hatten sich noch die Niederländerinnen durchgesetzt (26:23).
Am späten Nachmittag (17.30 Uhr/ARD) kämpft Deutschland an derselben Stelle um den ersten WM-Titel seit 1993. Gegner im Endspiel ist Olympiasieger Norwegen.