Handball-Krimi: Frankreich holt WM-Bronze

SID 14.12.2025 • 16:24 Uhr Für den entthronten Titelverteidiger aus Frankreich endet die WM nach dem Halbfinal-Aus gegen Deutschland versöhnlich. Gastgeber Niederlande geht leer aus.

Frankreich hat sich bei der WM der Frauen in einem hochklassigen Handball-Krimi den dritten Platz gesichert. Der Titelverteidiger bezwang Co-Gastgeber Niederlande im Spiel um Bronze in Rotterdam 33:31 (26:26, 12:11) nach Verlängerung und beendete das Turnier nach dem Halbfinal-Aus gegen Deutschland versöhnlich.

Die Niederländerinnen verpassten beim Abschied von Starspielerin Estavana Polman ihre erste Medaille seit dem WM-Triumph 2019.

WM-Finale ab 17.30 Uhr

Bereits im vorherigen Turnierverlauf waren die beiden Teams ebenfalls in der Ahoy Arena in Rotterdam aufeinandergetroffen. In der Hauptrundenpartie hatten sich noch die Niederländerinnen durchgesetzt (26:23).