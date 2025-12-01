Handball: Norwegen makellos in die Hauptrunde

SID 01.12.2025 • 22:13 Uhr Der Olympiasieger gewinnt erneut souverän. Ein anderes skandinavisches Team kassiert eine unerwartet klare Niederlage.

Olympiasieger Norwegen hat bei der Handball-WM der Frauen in Deutschland und den Niederlanden die Hauptrunde ohne jeden Makel erreicht. Der viermalige Weltmeister besiegte am Montag zum Abschluss der Gruppe H in Trier Afrikameister Angola mit 31:19 (19:10) und nimmt die Idealausbeute von 4:0 Punkten mit in die nächste Turnierphase. Die zweimalige Welthandballerin Henny Reistad erzielte fünf Tore, übertroffen wurde Norwegens Star lediglich von Mitspielerin Nora Mork (sechs).

Auch die Mitfavoritinnen aus Dänemark (Gruppe A), die gegen Rumänien mit 39:31 (21:18) nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten ihr drittes Turnierspiel gewannen, zeigten in Rotterdam keine Schwäche.

Eine durchaus überraschende Niederlage kassierte dagegen Schweden in der Stuttgarter Gruppe G: Gegen Brasilien unterlagen die Skandinavierinnen, denen ein Remis zum Gruppensieg gereicht hätte, mit 27:31 (16:15) und gehen mit 2:2 Punkten in die drei Spieltage umfassende Hauptrunde. Gleiches gilt auch für die Schweiz, der WM-Debütant verlor zum Abschluss in Gruppe B in ‚s-Hertogenbosch gegen Ungarn mit 25:32 (14:13).