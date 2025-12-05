Handball-WM: Brasilien vorzeitig im Viertelfinale

SID 05.12.2025 • 16:58 Uhr Die Brasilianerinnen könnten in der Runde der letzten acht auf das deutsche Team treffen.

Brasilien hat bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen vorzeitig das Viertelfinale erreicht und könnte dort auf die DHB-Auswahl treffen.

Die Südamerikanerinnen bezwangen Angola in der Dortmunder Westfalenhalle ohne große Probleme mit 32:26 (18:15) und feierten den vierten Sieg im vierten Spiel.

Am Abend könnte auch Olympiasieger Norwegen vorzeitig das Ticket für die Runde der letzten acht buchen - ist das der Fall, würde der Verlierer des direkten Duells am Sonntag (20.30 Uhr) im Viertelfinale auf das deutsche Team von Bundestrainer Markus Gaugisch trifft. Die DHB-Auswahl hatte am Donnerstag bereits den Gruppensieg in Hauptrundengruppe II perfekt gemacht.