Handball-WM Frauen>

Handball-WM der Frauen: Deutschland - Brasilien LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

Deutschland-Kracher läuft im Free-TV!

Die DHB-Frauen kämpfen am Dienstag gegen Brasilien um das Halbfinale bei der Heim-WM. Das K.o.-Spiel wird auch im Free-TV übertragen.
SPORT1
Deutschlands Handball-Frauen sind am Dienstag im Viertelfinale der Weltmeisterschaft gegen Brasilien gefordert (ab 17.15 Uhr im LIVETICKER) - und erstmals bei dieser WM im Free-TV zu sehen.

Deutschlands Handball-Frauen sind am Dienstag im Viertelfinale der Weltmeisterschaft gegen Brasilien gefordert (ab 17.15 Uhr im LIVETICKER) - und erstmals bei dieser WM im Free-TV zu sehen.

Das K.o.-Spiel in Dortmund wird neben dem Streaminganbieter Sporteurope.TV auch im ZDF übertragen.

Handball-WM der Frauen: Brasilien- Deutschland heute live verfolgen:

Der DHB bezeichnete das Spiel im Vorfeld als „größtes Heimspiel für den deutschen Frauenhandball seit der Heim-WM 1997“ - Starspielerin Xenia Smits gab sich dementsprechend angriffslustig.

Handball-WM: Deutschland will Samba ins Halbfinale tanzen

„Ein Viertelfinale spielt jeder, um es zu gewinnen. Da will jeder am Ende Samba tanzen“, meinte die Rückraumspielerin, die den tänzerischen Vorteil bei den Brasilianerinnen sieht.

„Wir Deutschen sind nicht so gut in Samba, aber wenn wir gut Handball spielen, schauen wir mal, was in der Kabine an Samba-Moves möglich ist“, scherzte die 31-Jährige.

Die DHB-Frauen gehen mit einer makellosen Bilanz in das erste K.o.-Spiel. Sechs Siege aus sechs Spielen, dazu eine unglaubliche Tordifferenz von +76. Brasilien gewann zwar fünf seiner sechs Spiele, kam bei der einzigen Niederlage gegen die Norwegerinnen allerdings mit 14:33 unter die Räder. Deutschland geht daher als klarer Favorit in das Duell.

Frauen-WM: Jurack warnt vor Brasilien

Nach sieben Turnieren, die allesamt zwischen Platz sechs und acht endeten, möchten die DHB-Frauen endlich wieder zur Weltspitze gehören und zum Finalwochenende nach Rotterdam fahren.

„Mit Brasilien kommt jetzt ein richtiges Brett. Die Brasilianerinnen spielen anders, sie sind physisch sehr stark und spielen körperbetont“, warnte Rekordnationalspielerin Grit Jurack.

Doch auch sie zeigte sich optimistisch „Mein Tipp ist, dass Deutschland unter die Top-Vier kommt. Und wenn sie eine Medaille holen sollten, wäre das wie ein WM-Titel.“

