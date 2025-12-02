Handball-WM der Frauen: Deutschland -Färöer live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 02.12.2025 • 17:30 Uhr Die Hauptrunde bei der Handball-WM der Frauen steht an. Deutschland will gegen die Färöer den bisher makellosen Turnierverlauf fortsetzen.

Deutschlands Handballerinnen starten in die Mission K.o.-Runde bei der Weltmeisterschaft! Am Dienstag trifft die Nationalmannschaft zum Auftakt der Hauptrunde auf die Färöer. Anwurf ist um 20.30 Uhr in der Dortmunder Westfalenhalle.

Mit drei souveränen Siegen gegen Island (32:25), Uruguay (38:12) und Serbien (31:20) haben die DHB-Frauen ihre Pflichtaufgabe erfüllt und sind als Erster der Gruppe C makellos in die nächste Runde eingezogen.

Handball-WM der Frauen: Deutschland - Färöer live verfolgen:

– Stream: Sporteurope.TV

Sporteurope.TV Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

In der Hauptrunde warten neben den Färöer-Inseln auch Montenegro (4.12., 18 Uhr) und Spanien (6.12., 18 Uhr) auf Deutschland. Das Team der Färöer besiegte nach dem Überraschungscoup gegen Spanien (27:25) auch Außenseiter Paraguay mit 36:25. Nur gegen Montenegro unterlag man zum Auftakt mit 27:32.

Deutschland mit Vorfreude auf die Hauptrunde

Vor der nächsten Aufgabe zeigt sich das DHB-Team voller Vorfreude und Selbstbewusstsein. „Ich hoffe, Dortmund ist bereit für uns“, meinte Kapitänin Antje Döll nach dem letzten Spiel der Vorrunde.

Bisher noch ohne Punktverlust hofft Döll, dass sich diese Serie auch in den kommenden Spielen fortsetzt. „Davon gehe ich schwer aus“, erklärte die Nationalspielerin bestens gelaunt.

Das klare Ziel des Verbands ist es, bei der Heim-WM die erste Medaille seit dem WM-Bronze 2007 einzufahren. Dafür muss Deutschland zunächst unter den besten zwei Teams ihrer Hauptrundengruppe landen, die sich für das Viertelfinale am 9. und 10. Dezember qualifizieren.