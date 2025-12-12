Finale! Deutschland schafft WM-Sensation!

Johannes Behm 12.12.2025 • 19:13 Uhr Deutschland liefert gegen Favorit Frankreich eine Gala-Vorstellung ab und steht im WM-Finale.

Sensation perfekt: Deutschland steht im WM-Finale! Die deutschen Handballerinnen haben sich in einem packenden Halbfinale gegen klar favorisierte Französinnen mit 29:23 (15:12) durchgesetzt und dürfen nun vom ganz großen Wurf träumen.

„Ich kann nicht mehr. Es ist wirklich Wahnsinn. Es war 60 Minuten purer Kampf, aber wir haben es irgendwie mit einer Selbstverständlichkeit heruntergespielt“, zeigte sich Viola Leuchter nach dem Spiel in der ARD selbst überrascht von der dominanten Vorstellung.

Was sie Leuten entgegnet hätte, die im Vorfeld von einer deutschen Final-Teilnahme gerechnet hätten? „Entschuldigen Sie: Den hätte ich den Vogel gezeigt“, meinte die 21-Jährige.

Gegen Titelverteidiger Frankreich war einmal mehr Torfrau Katharina Filter im Mittelpunkt der Partie. Die 26-Jährige brachte ihre Gegnerinnen mit zahlreichen Paraden zur Verzweiflung.

WM-Sensation! „Das ist wahrer Teamgeist“

„Man sieht, wie sie Vertrauen in ihre Stärke haben - und die Stärke heißt Defensive“, schwärmte Bundestrainer Markus Gaugisch von seiner Mannschaft: „Die ganzen Wochen waren fantastisch. Wir kommen von diesem Gefühl gar nicht ab. Hut ab vor den Mädels. Alle arbeiten am gleichen Ziel. Das ist wahrer Teamgeist.“

Im Angriff war auf Emily Vogel und Kapitänin Antje Döll Verlass, die zu Deutschlands besten Torschützinnen zählten. Letztere wurde zur Spielerin des Spiels gewählt und vergoss bei der Auszeichnung sogar Tränen.

„Phänomenal. Ich bin voller Emotionen und so glücklich“, frohlockte die 37-Jährige. „Emily (Vogel) hat es vorher gesagt: Wir sterben hier heute 60 Minuten. Und genau so sind wir auch ins Spiel reingegangen.“

Zur Geschichte des Spiels zählt allerdings auch, dass sich Frankreich zahlreiche Fehler leistete, offensiv wie defensiv. Vorne waren es Ballverluste und technische Fehler, in der Deckung war es unter anderem eine Rote Karte für Oriane Ondono, die Leuchter im Gesicht traf (45.).

„Dass es so hoch ausgeht... Die Franzosen machen unfassbar viele Fehler. Aber nicht, weil wir rumstehen, sondern weil wir aktiv verteidigen”, lobte der Bundestrainer seine Mannschaft.

DHB-Frauen: Letzte deutsche WM-Medaille liegt 18 Jahre zurück

Die erste WM-Medaille nach Bronze 2007 haben die DHB-Frauen bereits sicher.

Zudem ist eine 20 Jahre lange Durststrecke im direkten Duell gegen Frankreich beendet. Der letzte Sieg gegen die französischen Handballerinnen ist auf den Tag genau 20 Jahre her.

Der Final-Gegner wird zwischen den Top-Favoritinnen aus Norwegen und Co-Gastgeber Niederlande im Anschluss an das deutsche Halbfinale ausgespielt.