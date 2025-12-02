Handball-WM der Frauen: DHB-Team mit nächster Gala

Johannes Vehren 02.12.2025 • 22:00 Uhr Das DHB-Team ist bei der Heim-WM weiterhin unaufhaltsam. Gegen die Färöer Inseln wird der nächste Sieg eingefahren.

Die DHB-Frauen haben sich bei der Handball-WM im eigenen Land wieder in einen Rausch gespielt! Am Dienstagabend gewann die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch ihr erstes Spiel in der Hauptrunde gegen die Färöer Inseln deutlich mit 36:26 (20:14). Beste Werferin bei Deutschland war Antje Döll mit sechs Treffern.

Nachdem die Deutschen vier Punkte aus der Vorrunde mitnehmen konnten, haben sie nun zwei Zähler mehr auf ihrem Konto und führen damit ihre Gruppe in der Hauptrunde an.

DHB-Team von Färöer Inseln überrascht

Das DHB-Team startete holprig in die Partie, denn es wurde zunächst davon überrascht, dass die Färöer Inseln von Anfang an mit der siebten Feldspielerin agierten.

Im Laufe der ersten Halbzeit stellte Bundestrainer Gaugisch seine Mädels immer besser darauf ein, wodurch sie dank einer starken Defensive sowie einem gnadenlosen Angriff einen Lauf starten konnten und bis zur Halbzeit auf sechs Tore wegzogen.

Handball-WM: Nächster Gegner ist Montenegro

Nach dem Seitenwechsel diktierten die Deutschen die Partie und ließen zu keinem Zeitpunkt mehr etwas anbrennen. Der Coach konnte dadurch rotieren und vielen Spielerinnen Minuten auf der Platte geben.