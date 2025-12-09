Handball-WM der Frauen: Halbfinale! Deutschland unaufhaltsam

Johannes Vehren 09.12.2025 • 18:46 Uhr Deutschland steht nach 18 Jahren wieder in einem Halbfinale bei der Handball-WM. Die DHB-Frauen kämpfen am Finalwochenende in Rotterdam um den Titel.

Es ist geschafft! Die deutsche Frauen-Handball-Nationalmannschaft steht im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch schlug im Viertelfinale Brasilien dominant mit 30:23 (17:11). Beste Werferin war Antje Döll mit sechs Toren.

Erstmals seit 18 Jahren stehen die Deutschen wieder in einem WM-Halbfinale. Damals gewannen sie Bronze. Das Weiterkommen war in der Dortmunder Westfalenhalle über die 60 Minuten nie gefährdet.

Nächste Handball-Party in Dortmund

Das Gaugisch-Team startete stark in die Partie und vor allem die Defensive trumpfte auf. Den Südamerikanerinnen wurde das Leben sehr schwer gemacht, wodurch sich Deutschland bis zur Halbzeit einen Sechs-Tore-Vorsprung herausspielen konnte.

Nach dem Seitenwechsel diktierten die Deutschen weiter das Spiel und ließen letztlich nichts mehr anbrennen. Das Dortmunder Publikum erlebte die nächste Handball-Party.

Finalwochenende in Rotterdam

Allerdings heißt es nun Abschied nehmen von den heimischen Fans, denn das Finalwochenende findet im niederländischen Rotterdam statt.