Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Handball-WM Frauen
Handball-WM Frauen
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Handball-WM Frauen>

Handball-WM der Frauen: Halbfinale! Deutschland unaufhaltsam

Halbfinale! Deutschland unaufhaltsam

Deutschland steht nach 18 Jahren wieder in einem Halbfinale bei der Handball-WM. Die DHB-Frauen kämpfen am Finalwochenende in Rotterdam um den Titel.
Die Bilanz bleibt makellos - Deutschlands Handball-Nationalmannschaft der Frauen zieht ins Viertelfinale ein.
Johannes Vehren
Deutschland steht nach 18 Jahren wieder in einem Halbfinale bei der Handball-WM. Die DHB-Frauen kämpfen am Finalwochenende in Rotterdam um den Titel.

Es ist geschafft! Die deutsche Frauen-Handball-Nationalmannschaft steht im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch schlug im Viertelfinale Brasilien dominant mit 30:23 (17:11). Beste Werferin war Antje Döll mit sechs Toren.

Erstmals seit 18 Jahren stehen die Deutschen wieder in einem WM-Halbfinale. Damals gewannen sie Bronze. Das Weiterkommen war in der Dortmunder Westfalenhalle über die 60 Minuten nie gefährdet.

Nächste Handball-Party in Dortmund

Das Gaugisch-Team startete stark in die Partie und vor allem die Defensive trumpfte auf. Den Südamerikanerinnen wurde das Leben sehr schwer gemacht, wodurch sich Deutschland bis zur Halbzeit einen Sechs-Tore-Vorsprung herausspielen konnte.

Nach dem Seitenwechsel diktierten die Deutschen weiter das Spiel und ließen letztlich nichts mehr anbrennen. Das Dortmunder Publikum erlebte die nächste Handball-Party.

Die Video-Highlights der Handball-WM der Frauen - inklusive der Zusammenfassungen aller deutschen Spiele auf SPORT1

Finalwochenende in Rotterdam

Allerdings heißt es nun Abschied nehmen von den heimischen Fans, denn das Finalwochenende findet im niederländischen Rotterdam statt.

Die DHB-Frauen werden in ihrem Halbfinale am Freitag auf die Siegerinnen des Duells zwischen Titelverteidiger Frankreich und Dänemark treffen.

Alle Spiele der Handball-WM der Frauen nur LIVE auf sporteurope.tv

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite