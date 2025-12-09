Handball-WM der Frauen: Halbfinale! Deutschland unaufhaltsam

Es ist geschafft! Die deutsche Frauen-Handball-Nationalmannschaft steht im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch schlug im Viertelfinale Brasilien dominant mit 30:23 (17:11). Beste Werferin war Antje Döll mit sechs Toren.
Halbfinale! Deutschland unaufhaltsam
Erstmals seit 18 Jahren stehen die Deutschen wieder in einem WM-Halbfinale. Damals gewannen sie Bronze. Das Weiterkommen war in der Dortmunder Westfalenhalle über die 60 Minuten nie gefährdet.
Nächste Handball-Party in Dortmund
Das Gaugisch-Team startete stark in die Partie und vor allem die Defensive trumpfte auf. Den Südamerikanerinnen wurde das Leben sehr schwer gemacht, wodurch sich Deutschland bis zur Halbzeit einen Sechs-Tore-Vorsprung herausspielen konnte.
Nach dem Seitenwechsel diktierten die Deutschen weiter das Spiel und ließen letztlich nichts mehr anbrennen. Das Dortmunder Publikum erlebte die nächste Handball-Party.
Die Video-Highlights der Handball-WM der Frauen - inklusive der Zusammenfassungen aller deutschen Spiele auf SPORT1
Finalwochenende in Rotterdam
Allerdings heißt es nun Abschied nehmen von den heimischen Fans, denn das Finalwochenende findet im niederländischen Rotterdam statt.
Die DHB-Frauen werden in ihrem Halbfinale am Freitag auf die Siegerinnen des Duells zwischen Titelverteidiger Frankreich und Dänemark treffen.