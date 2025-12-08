Handball-WM der Frauen: "Schwedens Fiasko komplett"

Maximilian Lotz 08.12.2025 • 13:33 Uhr Vor der Handball-WM der Frauen zählte Schweden zum Kreis der Mitfavoriten - nun besiegelt eine Pleite gegen einen Außenseiter das Debakel.

Die 24:26-Pleite gegen Außenseiter Angola machte das Debakel für Schweden bei der Handball-WM der Frauen perfekt.

Schon vor der Niederlage gegen die Afrikanerinnen stand das vorzeitige Aus der ambitionierten Schwedinnen fest. Nun folgte die Abrechnung in der heimischen Presse.

Handball-WM der Frauen: Presse prügelt auf Schweden ein

„Schwedens Fiasko komplett“, schrieb SVT. Das Boulevardblatt Expressen sah ein „schwedisches Desaster bei der Weltmeisterschaft“. Für Aftonbladet war die Partie gegen Angola in der Dortmunder Westfalenhalle am Sonntag „kein PR-Spektakel für den schwedischen Handball“.

Nach zwei vierten Plätzen bei der letzten WM und den Olympischen Spielen in Paris gingen die Schwedinnen mit großen Ambitionen in das Turnier. Doch nach Pleiten gegen Brasilien, Nachbar Norwegen und nun auch Angola belegte das Team von Nationalcoach Tomas Axnér nur Rang vier in der Hauptrunde.

„Schweden fährt beschämt nach Hause“, schrieb die norwegische Zeitung Dagbladet.

TV-Experte fassungslos - Nationalspielerin ratlos

Fassungslosigkeit herrschte beim schwedischen Handball-Coach und TV-Experten Claes Hellgren. „Es ist wirklich sehr, sehr traurig. Es ist einfach unglaublich, das Schweden so eine schwache Leistung abliefert“, sagte er bei Viaplay.

Nationalspielerin Jamina Roberts zeigte sich ebenfalls konsterniert. „Mir fehlen die Worte“, sagte die schwedische Kapitänin und fügte bei der Frage nach den Gründen hinzu: „Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf.“

Roberts ergänzte: „Fast alles ging schief. Wir wollten das hier mit einer gewissen Würde abschließen, das ist uns nicht gelungen.“