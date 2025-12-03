Handball-WM: Norwegen und Dänemark weiter makellos

SID 03.12.2025 • 22:02 Uhr Beide Mitfavoriten haben das Viertelfinale fest im Blick.

Olympiasieger Norwegen und Mitfavorit Dänemark haben bei der Handball-WM der Frauen in Deutschland und den Niederlanden ihre perfekte Bilanz gewahrt und sind nur noch einen Schritt vom Viertelfinale entfernt. Zum Auftakt in die Hauptrunde fuhren beide Nationen deutliche Siege ein. Norwegen gewann 39:26 (24:11) gegen Schweden, Dänemark triumphierte 40:26 (20:11) über den Senegal.

Damit führen beide Nationen ihre Gruppen in der Hauptrunde mit jeweils 6:0 Punkten an. Den viermaligen Weltmeister Norwegen führten Ingvild Kristiansen Bakkerud und Henny Ella Reistad mit je sechs Treffern in der Dortmunder Westfalenhalle zum Erfolg. In Rotterdam wurde Julie Mathiesen Scaglione mit elf Treffern zur erfolgreichsten Werferin des Weltmeisters von 1997.