Handball-WM: Nächster Rückschlag für Spanien

Nächster Rückschlag für Spanien bei der Handball-WM der Frauen: Der WM-Zweite von 2019 hat zum Hauptrundenauftakt gegen Serbien verloren und jetzt nur noch geringe Chancen auf den Viertelfinaleinzug.
Nächster Rückschlag für Spanien
Gegen Serbien führt Deutschlands letzter Hauptrundengegner bei der Handball-WM lange Zeit deutlich, dann geht nichts mehr.
Beim 29:31 (19:17) in Dortmund führte Deutschlands letzter Hauptrundengegner elf Minuten vor dem Ende noch mit 27:22, verlor dann aber die Nerven und das Spiel.
Handball-WM: Spanien letzter Hauptrundengegner für Deutschland
Mit 2:4 Punkten liegen die Spanierinnen in der Hauptrundengruppe B nun hinter dem ungeschlagenen deutschen Team und den Serbinnen (4:2).
Spanien, das in der Vorrunde bereits gegen das Team der Färöer (25:27) unterlegen war, ist am Samstag (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) dritter und letzter Gegner der DHB-Frauen in der zweiten Turnierphase.