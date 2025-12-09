HBL schwärmt, Bitter frohlockt: Handball fiebert mit DHB-Frauen

SID 09.12.2025 • 05:37 Uhr Die Männer-Bundesliga drückt den Frauen ebenso die Daumen wie 2007-Weltmeister Johannes Bitter. Der Optimismus ist vor dem WM-Viertelfinale groß.

Die Männer-Bundesliga drückt die Daumen, Johannes Bitter "freut sich drauf": Deutschlands Handballerinnen erfahren vor ihrem heutigen WM-Viertelfinale gegen Brasilien (17.15 Uhr/ZDF) breite Unterstützung. "Ich glaube, es wird ein geiles Spiel gegen Brasilien mit einer echt ordentlichen Chance, das Halbfinale klarzumachen", sagte 2007-Weltmeister Bitter dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Der langjährige Nationaltorwart glaubt fest an die Endrunden-Teilnahme in Rotterdam. "Wie geil wäre das? Also ich würde mich mega freuen", so Bitter: "Die Mädels hätten es verdient, weil sie echt ein gutes Bild abgeben." Vor allem die Vorstellung beim vorentscheidenden Hauptrundenspiel gegen Montenegro (36:18) sei "stark" gewesen. "Da habe ich eine Mannschaft gesehen, die echt stabil war, die so ein bisschen über die Abwehr in den Flow gekommen ist. Und das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt."

Auch von der HBL gibt es vor dem ersten K.o.-Spiel verbalen Rückenwind für die DHB-Frauen. "Diese Mannschaft überzeugt durch ihre große Geschlossenheit. Es kommen Spielerinnen von der Bank, die die erste Sieben vollwertig ersetzen. Das habe ich so bei den deutschen Damen bislang noch niemals gesehen", schwärmte Bundesliga-Geschäftsführer Frank Bohmann im SID-Gespräch.