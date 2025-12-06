Handball-WM: Deutschland feiert nächste Party

SID 06.12.2025 • 19:32 Uhr Die deutschen Handball-Frauen fliegen weiter durch die Weltmeisterschaft. Gegen Spanien fährt die deutsche Mannschaft den sechsten Sieg im sechsten Spiel ein.

Den Flow behalten, das Viertelfinale kann kommen: Deutschlands Handballerinnen sind nach ihrer nächsten WM-Party bereit für den Medaillenkampf.

Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte ihre Erfolgsserie auch beim Hauptrundenabschluss gegen Spanien fort und ist nach dem 29:25 (13:10) bestens gerüstet für das mit Spannung erwartete K.o.-Spiel am Dienstag.

Drei Tage vor dem Viertelfinale gegen Olympiasieger Norwegen oder den WM-Neunten Brasilien ließ die DHB-Auswahl am Samstagabend überhaupt nichts anbrennen.

Die makellose Bilanz mit sechs Siegen aus sechs WM-Spielen war Bundestrainer Markus Gaugisch „sehr wichtig“. Beim ungefährdeten Erfolg gegen Spanien sah er aber auch „Wellen. Das war ein Stresstest, und wir sind cool geblieben“, sagte der Coach zufrieden bei Sporteurope.TV: „In den K.o.-Spielen geht es jetzt darum, ein gutes Gefühl zu haben. Deswegen ist es gut, diesen Stresstest bestanden zu haben.“

Handball-WM: Deutschland weiter mit „magischem Flow“

Auch Spanien, immerhin Vizeweltmeister von 2019, fand gegen die überragende deutsche Defensive kein Mittel. Und wenn doch mal ein Ball Richtung Tor kam, war wie zuletzt oft die bärenstarke Torfrau Katharina Filter zur Stelle. Zu den besten DHB-Werferinnen avancierten Rückraumspielerin Emily Vogel mit sechs und Kapitänin Antje Döll mit fünf Treffern.

„Wir haben einen magischen Flow. Jedes Mal pocht unser Herz, wenn wir auflaufen dürfen. Diese Energie müssen wir jetzt aufrecht erhalten“, sagte Abwehrchefin Aimée von Pereira.

10.522 enthusiastische Fans in der ausverkauften Westfalenhalle in Dortmund sorgten für eine Zuschauer-Bestmarke auf deutschem Boden und feierten die nächste rauschende WM-Party. Nach jetzt sechs klaren Siegen in den sechs Turnierspielen ist das Selbstvertrauen beim deutschen Team riesig. Der Traum von der ersten Medaille seit WM-Bronze 2007 lebt.

Weiter geht es auf dieser Mission für Linksaußen Döll und ihre Mitspielerinnen am Dienstag auf der ganz großen Bühne. Das Viertelfinale wird - erstmals bei dieser WM - im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF überträgt das „größte Heimspiel für den deutschen Frauenhandball seit der Heim-WM 1997“ (DHB-Vorstandschef Mark Schober), die ARD zeigt dann ein mögliches Halbfinale und Finale.

„Wir werden keinen Zentimeter vom Gas gehen“, hatte Gaugisch mit Blick auf das Spanien-Spiel versprochen - und hielt Wort. Obwohl Deutschland schon vorzeitig als Viertelfinalist feststand, machte der Coach keine personellen Experimente und schickte seine bisherige Stammsieben auf die Platte.

Speziell die deutsche Abwehr überzeugt

Das deutsche Team agierte erneut vor allem in der Abwehr bärenstark. Während Spanien große Mühe hatte, überhaupt zum Abschluss zu kommen, kombinierten sich Emily Vogel und Co. immer wieder sehenswert durch die gegnerischen Reihen. Als Döll mit ihrem dritten Tor im dritten Versuch zum 6:2 (13.) verwandelte, sprangen die Zuschauer begeistert von den Sitzen.

Deutschland blieb am Drücker und baute den Vorsprung auch dank Filter sukzessive aus. 50 Prozent gehaltene Bälle standen bei der Keeperin fünf Minuten vor der Halbzeitpause in der Statistik, auf der Anzeigetafel prangte ein 12:6. Dass Spanien nach vier Treffern in Serie plötzlich bis auf zwei Tore herankam, wurmte Gaugisch sichtlich.