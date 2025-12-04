Gegen die Färöer reicht es nur zu einem 31:31. Vor dem letzten Hauptrundenspiel hat Serbien das Weiterkommen selbst in der Hand.

Serbiens Handballerinnen haben bei der WM in Deutschland die Chancen auf den Viertelfinal-Einzug gewahrt. Der ehemalige Vizeweltmeister musste beim 31:31 (16:14) gegen die Färöer in Dortmund zwar kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen, hat in der deutschen Hauptrundengruppe II mit nun 5:3 Punkten das Weiterkommen vor dem abschließenden Duell mit Montenegro am Samstag (15.30 Uhr/Sporteurope.TV) in der eigenen Hand.