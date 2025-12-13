Top-Quote: 3,09 Millionen sehen deutschen Finaleinzug

SID 13.12.2025 • 08:30 Uhr Die ARD knackt im WM-Halbfinale die Drei-Millionen-Marke. Zum zweiten Mal wurde bei dieser WM eine Partie frei empfangbar im deutschen TV gezeigt.

Der sensationelle Einzug von Deutschlands Handballerinnen ins WM-Finale hat für großes Interesse des TV-Publikums gesorgt. Im Schnitt sahen 3,09 Millionen Zuschauer am frühen Freitagabend in der ARD den klaren Sieg der Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch gegen Titelverteidiger Frankreich (29:23). Dies entsprach einem Marktanteil von 20,1 Prozent.

Die Partie in Rotterdam war die zweite im Turnierverlauf, die frei empfangbar und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wurde. Beim Halbfinaleinzug hatten am Dienstag durchschnittlich 2,5 Millionen Menschen (17,4 Prozent Marktanteil) bei der ZDF-Übertragung aus Dortmund eingeschaltet.