Top-Quote: 3,09 Millionen sehen deutschen Finaleinzug

Der sensationelle Einzug von Deutschlands Handballerinnen ins WM-Finale hat für großes Interesse des TV-Publikums gesorgt. Im Schnitt sahen 3,09 Millionen Zuschauer am frühen Freitagabend in der ARD den klaren Sieg der Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch gegen Titelverteidiger Frankreich (29:23). Dies entsprach einem Marktanteil von 20,1 Prozent.
Top-Quote bei deutscher Sensation
Die ARD knackt im WM-Halbfinale die Drei-Millionen-Marke. Zum zweiten Mal wurde bei dieser WM eine Partie frei empfangbar im deutschen TV gezeigt.
Großer Jubel bei Emily Vogel
© AFP/SID/JOHN THYS
Die Partie in Rotterdam war die zweite im Turnierverlauf, die frei empfangbar und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wurde. Beim Halbfinaleinzug hatten am Dienstag durchschnittlich 2,5 Millionen Menschen (17,4 Prozent Marktanteil) bei der ZDF-Übertragung aus Dortmund eingeschaltet.
Das Finale in Rotterdam gegen Olympiasieger Norwegen am Sonntag (17.30 Uhr) wird erneut in der ARD gezeigt. Durch die Teilnahme am Endspiel hat Deutschland die erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft seit 18 Jahren sicher, es winkt der zweite WM-Titel nach dem Triumph von Oslo 1993.