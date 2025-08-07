Ab 2026: HSV Hamburg holt Nachwuchs-Ass Schmidt

Der 20 Jahre alte Kreisläufer wird noch ein Jahr in der 2. Bundesliga spielen.

Der 20 Jahre alte Kreisläufer wird noch ein Jahr in der 2. Bundesliga spielen.

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat sich ab 2026 eines der größten deutschen Talente gesichert: Junioren-Nationalspieler Jan Schmidt wechselt nach der kommenden Spielzeit vom Zweitligisten TSV Bayer Dormagen in die Hansestadt und erhält einen Vertrag bis 2029. Der 20 Jahre alte Kreisläufer hatte zuletzt mit der deutschen Mannschaft Platz fünf bei der U21-WM belegt.