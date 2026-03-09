Handball: Göppingen feiert Heimsieg gegen Eisenach

SID 09.03.2026 • 20:50 Uhr Göppingen holt den zweiten Erfolg nacheinander, Eisenach bleibt auswärts ohne Punkt.

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat am Montagabend den zweiten Ligasieg in Folge eingefahren. Das Team von Trainer Ben Matschke gewann sein Heimspiel im Rahmen des 24. Spieltages gegen den ThSV Eisenach mit 26:23 (16:13). Damit verbessert sich Göppingen in der Tabelle auf Rang zehn.

Bester Werfer der Partie war der Eisenacher Felix Aellen mit sieben Treffern, bei Göppingen war Elias Newel (6) am erfolgreichsten. Eisenach verlor auch das zwölfte Auswärtsspiel der laufenden Saison, die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze wartet insgesamt seit drei Partien auf einen Sieg. In der Tabelle rutschte der Klub aus Thüringen auf Rang 14 ab, der Abstand zur Abstiegszone ist jedoch komfortabel.